Посол уподобил ситуацию со Скрипалями похищению россиян

Посол РФ уподобил ситуацию вокруг Скрипалей похищению российских граждан

Российский посол заявляет, что отказ нашим дипломатам в консульском доступе к пострадавшим, а также отсутствие достоверной информации об их состоянии здоровья, местонахождении и реальных пожеланиях дают все больше оснований рассматривать положение дел "как похищение двух российских граждан".

Напомним, что на данный момент известно лишь о том, что Сергей Скрипаль остается в больнице Солсбери, а его дочь была выписана оттуда несколько недель назад и, по данным британских СМИ, продолжает лечение в неком британском военном госпитале. Сообщалось также, что ее могут вывезти с территории королевства "из соображений безопасности" и отправить, например, в США под вымышленным именем.

Александр Яковенко напоминает, что с момента отравления не появилось ни одной фотографии пострадавших и ни одно британское издание не попыталось взять у них интервью, что весьма нетипично для местной прессы. Таким образом, создается впечатление, что британские власти засекречивают все материалы по этому делу, уничтожая попутно доказательства. Например, оставшиеся без присмотра домашние питомцы Скрипалей зачем-то были кремированы, причем даже без взятия у них биоматериалов. А дезинфекция якобы зараженной нервно-паралитическим веществом территории в Солсбери предполагает снос всех объектов, где побывали Сергей и Юлия Скрипали в день отравления, а именно — паба, ресторана и даже их дома.