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Жириновский представил Медведеву кандидатов на министерские посты от ЛДПР
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Жириновский представил Медведеву кандидатов на министерские посты от ЛДПР 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил и. о. председателя правительства РФ Дмитрию Медведеву кандидатов на министерские посты от своей партии. Об этом Жириновский написал в понедельник в своем Telegram.
По мнению главы либерал-демократов, замглавы комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов мог бы стать министром образования. Глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назван кандидатом на пост главы министерства по делам туризма, если оно будет создано. Депутата Госдумы Александра Курдюмова предлагается назначить министром строительства и ЖКХ.
Первый зампред комитета по природным ресурса и земельным отношениям Владимир Сысоев может возглавить Минприроды, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов — Минстрой, а губернатор Смоленской области Алексей Островский — министерство юстиции, полагает Жириновский.
"Все они — еще достаточно молодые люди, но они уже успели себя проявить, потому что давно работают именно в своих сферах", — отметил глава ЛДПР.
Ранее в понедельник кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме назвал кандидатов в свое будущее правительство. На посты вице-премьеров были выдвинуты заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, и. о. вице-премьера Ольга Голодец, полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, и. о. вице-премьера Виталий Мутко, и. о. вице-премьера Дмитрий Козак и и. о. начальника контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко. На пост первого вице-премьера Медведев выдвинул Антона Силуанова. Предполагается, что он также сохранит за собой пост главы Минфина.
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