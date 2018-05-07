Володин: Госдуме и правительству предстоит вместе принимать много сложных решений

"Во многом именно благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву сложился такой открытый, доверительный и конструктивный формат взаимодействия в работе между Государственной думой и правительством", — приводит пресс-служба нижней палаты парламента слова спикера, прозвучавшие на встрече Медведева с единороссами.

Володин подчеркнул, что депутатам и правительству «вместе предстоит принимать очень много сложных решений». «Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща», — добавил он.

Говоря о названных в ходе встречи с депутатами от «Единой России» кандидатах в новый кабинет министров, Володин отметил, что «их отличает профессионализм и опыт».