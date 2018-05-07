Володин: Госдуме и правительству предстоит вместе принимать много сложных решений 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Дмитрия Медведева за конструктивное взаимодействие между нижней палатой парламента и правительством и предупредил, что депутатам и новому составу кабинета министров предстоит вместе принимать много сложных решений.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин сразу после инаугурации внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. В этот же день на встрече с фракцией «Единая Россия» Медведев заявил, что предложит Путину кандидатуры Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Юрия Борисова, Виталия Мутко, Дмитрия Козака и Константина Чуйченко на посты вице-премьеров.
"Во многом именно благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву сложился такой открытый, доверительный и конструктивный формат взаимодействия в работе между Государственной думой и правительством", — приводит пресс-служба нижней палаты парламента слова спикера, прозвучавшие на встрече Медведева с единороссами.
Володин подчеркнул, что депутатам и правительству «вместе предстоит принимать очень много сложных решений». «Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща», — добавил он.
Говоря о названных в ходе встречи с депутатами от «Единой России» кандидатах в новый кабинет министров, Володин отметил, что «их отличает профессионализм и опыт».