Ещё
Володин: Госдуме и правительству предстоит вместе принимать много сложных решений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин: Госдуме и правительству предстоит вместе принимать много сложных решений 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Дмитрия Медведева за конструктивное взаимодействие между нижней палатой парламента и правительством и предупредил, что депутатам и новому составу кабинета министров предстоит вместе принимать много сложных решений.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин сразу после инаугурации внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. В этот же день на встрече с фракцией «Единая Россия» Медведев заявил, что предложит Путину кандидатуры Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Юрия Борисова, Виталия Мутко, Дмитрия Козака и Константина Чуйченко на посты вице-премьеров.
"Во многом именно благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву сложился такой открытый, доверительный и конструктивный формат взаимодействия в работе между Государственной думой и правительством", — приводит пресс-служба нижней палаты парламента слова спикера, прозвучавшие на встрече Медведева с единороссами.
Володин подчеркнул, что депутатам и правительству «вместе предстоит принимать очень много сложных решений». «Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща», — добавил он.
Говоря о названных в ходе встречи с депутатами от «Единой России» кандидатах в новый кабинет министров, Володин отметил, что «их отличает профессионализм и опыт».
ТАСС: последние новости
В КПРФ отказались поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера Путин утвердил основы госполитики РФ в области промышленной безопасности до 2025 года Источник: Медведев будет предлагать для Трутнева прежнюю должность в кабмине
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня198
Медведева отказались поддержать825
Украина готовит «диверсию» на Юге России334
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина178
Мир отреагировал на инаугурацию Путина532
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение