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В ЕР прокомментировали список кандидатов в вице-премьеры
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В «Единой России» прокомментировали список кандидатов на посты вице-премьеров 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал RT, что в партии поддерживают кандидатов на посты вице-премьеров, которых предложил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев. По его словам, важно, что ведущими экономическими и социальными блоками в правительстве будут руководить профессионалы разбирающиеся в этих сферах. При этом, он напомнил, что все претенденты ещё будут обсуждаться с президентом.
«Первым вице-премьером и куратором экономического блока станет Антон Силуанов, который долгие годы работал в министерстве финансов, известен как человек ответственный за свою работу, умеющий скрупулёзно выполнять, поставленные перед ним задачи. Социальный блок будет курировать Татьяна Голикова. Мы активно и продуктивно сотрудничали с ней в Госдуме при принятии ряда важных законопроектов, когда она была министром здравоохранения и социального развития. На должности председателя Счётной палаты, она также зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель. Сельское хозяйство станет курировать Алексей Гордеев, который ранее был министром сельского хозяйства, а в последние годы представителем президента в ЦФО, для него эта область тоже не понаслышке известна. Он пользуется заслуженным авторитетом среди тех, кто работает в агропромышленном комплексе», — сообщил Исаев.
Первый замглавы фракции «Единая Россия» также рассказал и о других кандидатах на посты вице-премьеров.
«Курировать промышленность будет Дмитрий Козак — человек, который вёл многие направления в правительстве, и мы знаем его как умеющего доводить принятые решения до конца. Ольга Голодец, займётся вопросами спорта и культуры. Виталий Мутко должен занять пост вице-премьера по строительству. Неожиданно, что ему предложено сменить сферу деятельности, но он известен как профессиональный организатор. Что касается вновь приходящих вице-премьеров, то они тоже известны как сильные управленцы и, думаю, что реализуют себя в тех направлениях, которые им будут поручены», — добавил собеседник RT.
Исаев напомнил, что после утверждения структуры правительства, будут обсуждаться кандидатуры на посты министров.
Ранее исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минсельхоза Алексея Гордеева на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство.
RT на русском: последние новости
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