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МИД РФ следит за делом осужденной россиянки во Вьетнаме
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МИД РФ следит за соблюдением прав осужденной во Вьетнаме россиянки 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД РФ следит за соблюдением прав и интересов гражданки России Марии Дапирки, приговоренной во Вьетнаме к пожизненному заключению по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом заявила в понедельник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Генеральное консульство России в Хошимине находится в тесном контакте с Марией Дапиркой и ее адвокатом, оказывая им необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий. МИД России и его загранучреждения во Вьетнаме продолжат следить за ходом дела нашей соотечественницы, уделяя особое внимание соблюдению ее прав и законных интересов", — подчеркнула дипломат.
31-летняя жительница Ростова-на-Дону Мария Дапирка была задержана в аэропорту Хошимина за перевозку наркотических средств в сентябре 2014 года — в ее багаже нашли спрятанный пакет с 2,7 кг кокаина. Свою причастность к контрабанде женщина отрицает — она утверждает, что наркотики в подаренный ей чемодан мог заложить нигериец, с которым она познакомилась в Таиланде.
4 мая Народный суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному лишению свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. По данным генконсульства РФ в Хошимине, в законную силу приговор вступит через 30 суток.
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