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СМИ рассказали о роли Силуанова в новом правительстве
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СМИ рассказали о роли Силуанова в новом правительстве 

Rambler News Service 1 час назад
Действующий глава Минфина России в новом правительстве будет курировать весь экономический блок, сохранив текущую должность. Об этом «РИА новости» рассказал источник в правительстве.
«В сферу ответственности Татьяны Голиковой войдёт, в том числе образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и трудовые отношения, Дмитрия Козака — в том числе промышленная политика и энергетика, Виталия Мутко — в том числе строительство и региональная политика», — добавил собеседник агентства.
Сегодня президент России Владимир Путин после своей инаугурации внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьер-министра. После этого Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» назвал имена кандидатов на должности вице-премьеров. В частности, Силуанова предложено назначить на должность первого вице-премьера.
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