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Эксперт оценил список кандидатов в новый состав правительства
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Эксперт оценил список кандидатов в новый состав правительства 

RT на русском 1 час назад
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов в разговоре с RT поделился мнением о кандидатах в новый состав правительства.
«Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе назвал ряд фамилий в качестве основных действующих лиц в новом правительстве и там вырисовывается вполне определённая линия. Прежде всего, это уход от вице-премьеров по регионам. Также планируются к назначению вице-премьеры, которые будут некими администраторами и контролёрами крупных ресурсных потоков. То есть, здесь сочетаются контроль над ресурсами, достаточно жёсткая стена на пути неэффективного расходования средств и концепции развития», — сказал Орлов.
Ранее исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии «Единая Россия» предложил кандидатов в новый состав кабинета министров.
RT на русском: последние новости
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