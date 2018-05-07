Источник рассказал, чем займется Силуанов в кабмине

Антон Силуанов в новом составе правительства будет курировать весь экономический блок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Источник отметил, что Силуанов будет курировать весь экономический блок, при этом сохранив должность министра финансов.

"В сферу ответственности Татьяны Голиковой войдет, в том числе образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и трудовые отношения, Дмитрия Козака — в том числе промышленная политика и энергетика, Виталия Мутко — в том числе строительство и региональная политика", — сказал собеседник.