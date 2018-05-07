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Путин посетит ГД при рассмотрении кандидатуры Медведева на пост премьера
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Путин посетит ГД при рассмотрении кандидатуры Медведева на пост премьера 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ: ПУТИН ВО ВТОРНИК ПОСЕТИТ ГОСДУМУ, ГДЕ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАНДИДАТУРА МЕДВЕДЕВА НА ПОСТ ПРЕМЬЕРА — ПЕСКОВ
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