Максим Акимов станет замом Дмитрия Медведева 

Максим Акимов в новом правительстве Дмитрия Медведева получит должность вице-премьера и будет курировать транспорт, который до последнего времени курировал Аркадий Дворкович. Кандидатов на ключевые посты в правительстве 7 мая назвал Дмитрий Медведев после того, как Владимир Путин практически сразу после инаугурации представил его самого в качестве кандидата на должность премьер-министра. По сообщению газеты «КоммерсантЪ», Госдума намерена рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры уже 8 мая. Согласно Конституции РФ, в случае отклонения представленного президентом кандидата, новое предложение должно быть внесено в Госдуму в течение недели. В том случае, если кандидатура премьер-министра отклоняется парламентом трижды, президент назначает его сам, а Госдуму распускает и назначает новые выборы. В старом правительстве Дмитрия Медведева, которое 7 мая в соответсвии с законом сложило полномочия, Максим Акимов работал первым заместителем руководителя аппарата кабинета министров. На работу в аппарат правительства РФ Акимов пришел в мае 20-12 года. До этого он работал первым заместителем губернатора Калужской области, а еще ранее — городским головой Калуги. Максиму Акимову 47 лети, он родился в Малоярославце и окончил Калужский государственный университет имени Циолковского.