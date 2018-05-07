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ЕР приняла решение поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера
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ЕР приняла решение поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ФРАКЦИЯ ЕР ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННО ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТУРУ МЕДВЕДЕВА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА — НЕВЕРОВ
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Кандидатура Медведева демонстрирует преемственность, считают эксперты Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера Политолог объяснил выдвижение Медведева на пост премьер-министра
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