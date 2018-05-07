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Экскурсия в формате 360
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Экскурсия в формате 360 

RT на русском 35 минут назад
RT представляет панорамную экскурсию по Большому Кремлёвскому дворцу. Здесь, в Андреевском зале, проводится церемония инаугурации президента России.
RT на русском: последние новости
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