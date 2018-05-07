Великобритания в ООН обвинила Сирию в тайном производстве химического оружия

По его словам, несмотря на обсуждение этой темы в Совете Безопасности ООН каждый месяц, Сирия не предоставила полной информации о своей деятельности в этой сфере и «каждый раз представляет бесчисленное множество оправданий». «Если они действительно не используют химическое оружие, если Россия искренна, когда говорит о том, что они (сирийские власти — прим. корр) этого не делают, тогда почему они не закончили свою базовую декларацию (оформляется при вступлении в ОЗХО — прим. корр.) и не ответили на заданные им впоследствии вопросы?» — задался вопросом дипломат.

"То, что они это не делают, вызывает подозрения у всех. Есть причина, почему они не хотят закончить декларацию и ответить на вопросы: потому, что они продолжают скрытую программу химического оружия", — утверждал Аллен, направляясь на закрытую встречу СБ ООН.

В сентябре 2013 года СБ ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, и в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Тем не менее в ОЗХО с подачи западных стран склоняются к тому, что власти в Дамаске не полностью раскрыли программу химического оружия страны при вступлении в организацию в 2013 году. В своем последнем докладе Совбезу ООН генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что «повторно обратился к сирийским властям с просьбой о предоставлении всей необходимой информации, которая поможет прояснить остающиеся вопросы», в том числе касаемо деятельности Центра научных изысканий и исследований (ЦНИИ).

Совет Безопасности собрался в понедельник на ежемесячное закрытое совещание по сирийскому «химическому досье». В числе тем обсуждения — методы расследования продолжающих поступать утверждений о применении отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии. После прекращения работы Совместного механизма ОЗХО и ООН в ноябре 2017 года члены СБ ООН не могут договориться об учреждении новой следственной комиссии. Как заявил в понедельник Джонатан Аллен, для Лондона самое главное в будущем механизме — «чтобы он был подлинно независим и беспристрастен», а также способен установить ответственных за совершение химических атак.