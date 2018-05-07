Ещё
Великобритания в ООН обвинила Сирию в тайном производстве химического оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великобритания в ООН обвинила Сирию в тайном производстве химического оружия 

ТАСС 36 минут назад
ООН, 7 мая. /ТАСС/. Сирийские власти продолжают втайне производить химическое оружие, заявил в понедельник заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен. Он полагает, что этим объясняется нежелание Дамаска предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о своей программе создания боевых отравляющих веществ.
По его словам, несмотря на обсуждение этой темы в Совете Безопасности ООН каждый месяц, Сирия не предоставила полной информации о своей деятельности в этой сфере и «каждый раз представляет бесчисленное множество оправданий». «Если они действительно не используют химическое оружие, если Россия искренна, когда говорит о том, что они (сирийские власти — прим. корр) этого не делают, тогда почему они не закончили свою базовую декларацию (оформляется при вступлении в ОЗХО — прим. корр.) и не ответили на заданные им впоследствии вопросы?» — задался вопросом дипломат.
"То, что они это не делают, вызывает подозрения у всех. Есть причина, почему они не хотят закончить декларацию и ответить на вопросы: потому, что они продолжают скрытую программу химического оружия", — утверждал Аллен, направляясь на закрытую встречу СБ ООН.
В сентябре 2013 года СБ ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, и в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Тем не менее в ОЗХО с подачи западных стран склоняются к тому, что власти в Дамаске не полностью раскрыли программу химического оружия страны при вступлении в организацию в 2013 году. В своем последнем докладе Совбезу ООН генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что «повторно обратился к сирийским властям с просьбой о предоставлении всей необходимой информации, которая поможет прояснить остающиеся вопросы», в том числе касаемо деятельности Центра научных изысканий и исследований (ЦНИИ).
Совет Безопасности собрался в понедельник на ежемесячное закрытое совещание по сирийскому «химическому досье». В числе тем обсуждения — методы расследования продолжающих поступать утверждений о применении отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии. После прекращения работы Совместного механизма ОЗХО и ООН в ноябре 2017 года члены СБ ООН не могут договориться об учреждении новой следственной комиссии. Как заявил в понедельник Джонатан Аллен, для Лондона самое главное в будущем механизме — «чтобы он был подлинно независим и беспристрастен», а также способен установить ответственных за совершение химических атак.
ТАСС: последние новости
В КПРФ отказались поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера Путин подписал новый "майский указ" - о целях развития РФ до 2024 года Источник: Медведев на встрече с фракцией "Единой России" не назвал кандидатов в министры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать610
Мир отреагировал на инаугурацию Путина385
Путин раздал первые указы329
Определены кандидаты в новое правительство136
Путин выдвинул кандидатуру премьера1306
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение