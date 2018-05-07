Определилась судьба Трутнева в новом кабмине

Юрий Трутнев продолжит работу в новом составе правительства на нынешней позиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Юрий Трутнев сохраняет свое место вице-премьера. Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией "Единая Россия", поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе", — сказал источник.
Также источник отметил, что кандидат будет предлагать не менять полномочия Трутнева.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев назвал фамилии предполагаемых вице-премьеров правительства.
Как стало известно, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.