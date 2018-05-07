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Президент Венгрии поручил В. Орбану сформировать новое правительство
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Президент Венгрии поручил В. Орбану сформировать новое правительство 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Будапешт, 7 мая /Синьхуа/ — Президент Венгрии Янош Адер сегодня поручил Виктору Орбану, который победил на парламентских выборах, сформировать новое правительство.
Сегодня в резиденции президента состоялась встреча Я. Адера с В. Орбана. Затем они провели совместную встречу с представителями СМИ.
В. Орбан был переизбран на пост премьера. Он ознакомил президента с ситуацией в сфере экономики, безопасности и дипломатии, а также ходом формирования кабинета министров. По его словам, в состав нового правительства входят 14 членов. —0—
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