Президент Венгрии поручил В. Орбану сформировать новое правительство

Сегодня в резиденции президента состоялась встреча Я. Адера с В. Орбана. Затем они провели совместную встречу с представителями СМИ.

В. Орбан был переизбран на пост премьера. Он ознакомил президента с ситуацией в сфере экономики, безопасности и дипломатии, а также ходом формирования кабинета министров. По его словам, в состав нового правительства входят 14 членов. —0—