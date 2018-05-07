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Показан новый лимузин Путина
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Показан новый лимузин Путина 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
На церемонии инаугурации президента России показали лимузин проекта «Кортеж». На автомобиле Владимир Путин проехал около 200 метров — от Сенатского дворца до Большого Кремлевского дворца через Ивановскую площадь.
Габаритная длина лимузина составляет 6 метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, а дорожный просвет равен 200 миллиметрам. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. В нее входит 600-сильный двигатель 4.4 V8, электрический мотор-генератор и девятиступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная московской фирмой KATE. Машина также оснащена системой полного привода.
Гражданские автомобили проекта «Кортеж» будут выпускать под брендом Aurus — название образовано от слов Aurum («золото») и Russia («Россия»). По информации ТАСС, модели получат имена в честь кремлевских башен — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант». Первое из них планируется использовать для седана и лимузина, второе для минивэна и третье для внедорожника, который должен выйти на рынок последним — в конце следующего года.
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По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, стоимость машин составит около 10 миллионов рублей, хотя раньше чиновник заявлял, что автомобили будут стоить шесть-семь миллионов рублей. В свободную продажу седаны и лимузины поступят в конце августа — начале сентября текущего года.
Работа над проектом «Кортеж», который предполагает создание автомобилей для высших государственных лиц страны и машин сопровождения, ведется с 2013 года. В линейку «Кортежа», помимо седана, лимузина, вседорожника и минивэна, также войдет, вероятно, кабриолет. Для моделей будет доступна 245-сильная «турбочетверка», «восьмерка», как на президентском лимузине, и 860-сильный мотор V12 с четырьмя турбинами.
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