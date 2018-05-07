Показан новый лимузин Путина 

На церемонии инаугурации президента России показали лимузин проекта «Кортеж». На автомобиле Владимир Путин проехал около 200 метров — от Сенатского дворца до Большого Кремлевского дворца через Ивановскую площадь.
Габаритная длина лимузина составляет 6 метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, а дорожный просвет равен 200 миллиметрам. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. В нее входит 600-сильный двигатель 4.4 V8, электрический мотор-генератор и девятиступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная московской фирмой KATE. Машина также оснащена системой полного привода.
Гражданские автомобили проекта «Кортеж» будут выпускать под брендом Aurus — название образовано от слов Aurum («золото») и Russia («Россия»). По информации ТАСС, модели получат имена в честь кремлевских башен — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант». Первое из них планируется использовать для седана и лимузина, второе для минивэна и третье для внедорожника, который должен выйти на рынок последним — в конце следующего года.
Дональд Трамп получил новый президентский лимузин
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, стоимость машин составит около 10 миллионов рублей, хотя раньше чиновник заявлял, что автомобили будут стоить шесть-семь миллионов рублей. В свободную продажу седаны и лимузины поступят в конце августа — начале сентября текущего года.
Работа над проектом «Кортеж», который предполагает создание автомобилей для высших государственных лиц страны и машин сопровождения, ведется с 2013 года. В линейку «Кортежа», помимо седана, лимузина, вседорожника и минивэна, также войдет, вероятно, кабриолет. Для моделей будет доступна 245-сильная «турбочетверка», «восьмерка», как на президентском лимузине, и 860-сильный мотор V12 с четырьмя турбинами.