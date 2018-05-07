Жуков: появление в правительстве Голиковой усилит кабмин

"Безусловно, появление в правительстве Татьяны Алексеевны Голиковой, которая до Счетной палаты как раз занималась вопросами социальной политики, блестяще их знает, — безусловно, на мой взгляд, усиление правительства. Думаю, все единогласно поддерживают эту кандидатуру", — сказал Жуков журналистам после встречи.

Ранее один из участников встречи сообщил, что Медведев представит Путину кандидатуру Алексея Гордеева на пост главы Минсельхоза в должности вице-премьера.

"Возвращение в правительство Алексея Гордеева (в должности вице-премьера, курирующего сельское хозяйство — прим. ТАСС), который в свое время был министром сельского хозяйства, тоже вызвало положительную реакцию депутатов", — отметил Жуков.

Он также высоко охарактеризовал кандидатуру Максима Аникеева на пост вице-премьера, отметив, что депутаты успешно с ним взаимодействовали.