Жуков: появление в правительстве Голиковой усилит кабмин 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Возможное появление в правительстве Татьяны Голиковой в должности вице-премьера станет усилением кабмина. Об этом заявил в понедельник журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после встречи депутатов фракции «Единая Россия» с Дмитрием Медведевым, которого президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра.
"Безусловно, появление в правительстве Татьяны Алексеевны Голиковой, которая до Счетной палаты как раз занималась вопросами социальной политики, блестяще их знает, — безусловно, на мой взгляд, усиление правительства. Думаю, все единогласно поддерживают эту кандидатуру", — сказал Жуков журналистам после встречи.
Ранее один из участников встречи сообщил, что Медведев представит Путину кандидатуру Алексея Гордеева на пост главы Минсельхоза в должности вице-премьера.
"Возвращение в правительство Алексея Гордеева (в должности вице-премьера, курирующего сельское хозяйство — прим. ТАСС), который в свое время был министром сельского хозяйства, тоже вызвало положительную реакцию депутатов", — отметил Жуков.
Он также высоко охарактеризовал кандидатуру Максима Аникеева на пост вице-премьера, отметив, что депутаты успешно с ним взаимодействовали.