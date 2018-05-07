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Медведев заверил, что деньги на выполнение задач Путина есть
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Медведев заверил, что деньги на выполнение задач Путина есть 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Дмитрий Медведев заявил, что будущему кабинету министров под силу реализовать задачи, поставленные в послании главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Задачи, которые стоят перед правительством, очевидны, они масштабны и они очень сложны … Правительству предстоит реализовать президентскую программу, которая была изложена в послании президента. Послание президента было программным, это была программа кандидата в президенты Владимира Путина … Эта задача абсолютно огромна по масштабам, сложна, но в то же время уверен, она всем нам по силам", — сказал Медведев.
По его словам, деньги на выполнение задач президента есть.
"Всякая работа, безусловно, связана не только с набором нормативных актов … и даже не только с поиском денег, что еще сложнее. Но я уверен, что деньги для того, чтобы реализовать масштабные задачи, которые определил президент, мы тоже найдем. Но не менее важно, чтобы этим занимались квалифицированные подготовленные люди, которые, с одной стороны, имеют опыт, а с другой стороны, имеют необходимую энергию, для того чтобы дальше продолжать работу на тех или иных участках", — отметил Медведев.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о целях развития России до 2024 года.
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