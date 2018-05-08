Россия получила ответы по инциденту в Солсбери

Россия получила ответы от ОЗХО по инциденту в Солсбери

Постпредство РФ получило от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы, возникшие у российской стороны после публикации доклада ОЗХО по инциденту в британском Солсбери. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин. Он напомнил, что "ОЗХО оказывала техническое содействие Великобритании и выпустила доклад". "У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы; непонятно было, откуда взялся [химикат] BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу, — отметил дипломат. — Мы все эти вопросы задали, они недавно прислали нам ответ. Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне".