Россия получила ответы по «делу Скрипалей»

Россия получила ответы от ОЗХО по «делу Скрипалей»

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россия получила от организации ответы на вопросы, которые Москва задала после публикации доклада ОЗХО по инциденту в британском Солсбери.

О том, что доклад секретариата ОЗХО по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «вызывает вопросы», Шульгин заявил еще в апреле, сразу после публикации самого документа, который в основном подтверждал британскую версию произошедшего.

С другой стороны, специалисты организации не смогли определить страну производства вещества, при помощи которого было совершено отравление. «Конечно, в то время как идентификация использованного нервно-паралитического вещества — это неотъемлемая часть технических доказательств в нашем расследовании, ни DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне), ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке», — говорил представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон.

«Представленный техсекретариатом доклад, касающийся заключений британских специалистов, вызывает ряд вопросов и требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной. Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб», — комментировал доклад российский представитель Шульгин.

Еще тогда российский постпред при организации четко обозначил позицию: Россия не признает выводов в «деле Скрипалей», пока к расследованию не допустят российских экспертов.

«Подчеркиваем: Россия не примет на веру никаких выводов в отношении «дела Скрипалей» до тех пор, пока не будет выполнено простое условие: российским экспертам обеспечат доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту», — говорил дипломат.

Комментируя полученные ныне ответы от ОЗХО, Шульгин подчеркнул, что ответ носит «сугубо технический» характер, и с ним будут работать эксперты.

«У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы. Непонятно было, откуда взялся [химикат] BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу», — отметил также Шульгин.

В то же время Шульгин отметил, что «ОЗХО не играет никакой роли в расследовании инцидента в Солсбери».

Тем не менее, организация активно участвует в освещении подробностей отравления, случившегося 4 марта. Так, 4 мая глава организации Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления использовали от 50 до 100 граммов ядовитого вещества. По его словам, вещество было найдено на дверной ручке Скрипалей и в парке, где их обнаружили без сознания. Оно использовалось в жидкой форме.

Заявление Узюмджю об объемах отравляющего вещества вызвали у СМИ и экспертного сообщества сомнения. В частности, один из разработчиков вещества, которым якобы были отравлены Скрипали, Леонид Ринк заявил, что таким количеством вещества можно было бы убить все население города Солсбери.

В итоге организации пришлось оправдываться за заявление Узюмджю. «В ответ на вопросы СМИ пресс-секретарь ОЗХО заявил, что организация не сможет оценить или точно определить количество нервного агента, который использовался в Солсбери 4 марта 2018 года. Количество вероятно, следует охарактеризовать в миллиграммах. Тем не менее, анализ проб, собранных ОЗХО, показал, что обнаруженное вещество имеет высокую чистоту, стойкость и устойчивость к погодным условиям», — говорится в опубликованном на сайте организации сообщении.