Канделаки прокомментировала инаугурацию Путина

Канделаки призналась, что не помнит Россию без Путина, только детские страхи, касающиеся бандитизма, развала СССР, терроризма и неуверенности в завтрашнем дне. «Так царь он нам или не царь? Долго ли это, 18 лет у власти и будущие 6 лет или нормально? Он не воспитал себе замену специально или это все часть плана?» — задала вопрос Тина и постаралась на него ответить самостоятельно.

Женщина считает, что при Путине Россия получила все — начиная от Олимпиады и заканчивая биполярным миром. Канделаки обратила внимание на то, что все эти моменты абсолютно нормальны, ведь Путин — единственный для России человек, который может влиять на ход истории, с которым считается весь остальной мир.

Канделаки добавила, что все проблемы, которые есть в России сейчас, придется решить Путину, поэтому она поддерживает президента. «А пока в „русском рэпе Владимир Путин“, надежда на то, что мы с вами справимся, есть», — рассказала читателям Канделаки.