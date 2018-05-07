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Канделаки прокомментировала инаугурацию Путина
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Канделаки прокомментировала инаугурацию Путина 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная телеведущая объяснила, почему Владимир Путин — лучший выбор для современной России.
Канделаки призналась, что не помнит Россию без Путина, только детские страхи, касающиеся бандитизма, развала СССР, терроризма и неуверенности в завтрашнем дне. «Так царь он нам или не царь? Долго ли это, 18 лет у власти и будущие 6 лет или нормально? Он не воспитал себе замену специально или это все часть плана?» — задала вопрос Тина и постаралась на него ответить самостоятельно.
Женщина считает, что при Путине Россия получила все — начиная от Олимпиады и заканчивая биполярным миром. Канделаки обратила внимание на то, что все эти моменты абсолютно нормальны, ведь Путин — единственный для России человек, который может влиять на ход истории, с которым считается весь остальной мир.
Канделаки добавила, что все проблемы, которые есть в России сейчас, придется решить Путину, поэтому она поддерживает президента. «А пока в „русском рэпе Владимир Путин“, надежда на то, что мы с вами справимся, есть», — рассказала читателям Канделаки.
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