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Тимченко отметил эффективность работы возглавляемого Медведевым Правительства
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Тимченко отметил эффективность работы возглавляемого Медведевым Правительства 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко поддерживает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя Правительства.
«Курс, которого придерживается Правительство, указывает на то, что оно эффективно и способно решать самые амбициозные задачи», — дал сенатор характеристику ушедшему в отставку кабмину.
Те решения, которое принимало Правительство на протяжении последних лет, были направлены на выполнение майских указов президента», — подчеркнул в разговоре с «Парламентской газетой» замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике.
Тем не менее работа Правительства, по мнению сенатора, нужается в некоторой корректировке. Но для того чтобы оптимизировать работу кабмина, по мнению сенатора, не стоит приглашать новую команду. «Не думаю, что будут кардинальные изменения в новом составе Правительства», — отметил Тимченко.
Ранее в понедельник Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение его председателем Правительства. Палата планирует рассмотреть этот вопрос 8 мая.
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