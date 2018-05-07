Тимченко отметил эффективность работы возглавляемого Медведевым Правительства 

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко поддерживает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя Правительства.
«Курс, которого придерживается Правительство, указывает на то, что оно эффективно и способно решать самые амбициозные задачи», — дал сенатор характеристику ушедшему в отставку кабмину.
Те решения, которое принимало Правительство на протяжении последних лет, были направлены на выполнение майских указов президента», — подчеркнул в разговоре с «Парламентской газетой» замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике.
Тем не менее работа Правительства, по мнению сенатора, нужается в некоторой корректировке. Но для того чтобы оптимизировать работу кабмина, по мнению сенатора, не стоит приглашать новую команду. «Не думаю, что будут кардинальные изменения в новом составе Правительства», — отметил Тимченко.
Ранее в понедельник Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение его председателем Правительства. Палата планирует рассмотреть этот вопрос 8 мая.