Тимченко отметил эффективность работы возглавляемого Медведевым Правительства

«Курс, которого придерживается Правительство, указывает на то, что оно эффективно и способно решать самые амбициозные задачи», — дал сенатор характеристику ушедшему в отставку кабмину.

Те решения, которое принимало Правительство на протяжении последних лет, были направлены на выполнение майских указов президента», — подчеркнул в разговоре с « Парламентской газетой » замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Тем не менее работа Правительства, по мнению сенатора, нужается в некоторой корректировке. Но для того чтобы оптимизировать работу кабмина, по мнению сенатора, не стоит приглашать новую команду. «Не думаю, что будут кардинальные изменения в новом составе Правительства», — отметил Тимченко.