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В России появится система контроля за расходованием дорожных фондов
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В России появится система контроля за расходованием дорожных фондов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин поручил Правительству в 2019 году внедрить систему контроля за использованием средств дорожных фондов, отмечается в опубликованном на сайте Кремля Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Кабмину, в частности, при разработке национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог рекомендовано исходить из того, что в 2024 году следует обеспечить внедрение информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней.
Ранее в понедельник Владимир Путин подписал первый после инаугурации Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который призван стать стратегией комплексного социально-экономического страны в среднесрочной перспективе.
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