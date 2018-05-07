В России появится система контроля за расходованием дорожных фондов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству в 2019 году внедрить систему контроля за использованием средств дорожных фондов, отмечается в опубликованном на сайте Кремля Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Кабмину, в частности, при разработке национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог рекомендовано исходить из того, что в 2024 году следует обеспечить внедрение информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней.

Ранее в понедельник Владимир Путин подписал первый после инаугурации Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который призван стать стратегией комплексного социально-экономического страны в среднесрочной перспективе.