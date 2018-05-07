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Жириновкий объяснил, каким должно быть новое Правительство РФ
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Жириновкий объяснил, каким должно быть новое Правительство РФ 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Новое Правительство Российской Федерации должно быть коалиционным, как и Дума, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский «Парламентской газете», комментируя внесение в Госдуму президентом Владимиром Путиным кандидатуры Дмитрия Медведева на должность главы кабинета министров.
«Для внешнего мира, который сегодня агрессивен по отношению к нашей стране, мы все — президент, Правительство, депутаты и сенаторы — должны быть одной командой, которая сделает всё на благо наших граждан и России», — сказал Жириновский.
Он подчеркнул, что представители ЛДПР готовы войти в Правительство и разделить эту ответственность. «Мы уже представили наших кандидатов на должности министра природных ресурсов, министра труда, министра строительства, министра образования и других. Решение — за премьером», — добавил лидер ЛДПР.
Он напомнил, что в России президентский режим и если народ избрал главу государства (и сегодня он вступил в должность), то, следуя этой логике, депутаты должны поддержать предложенный им состав Правительства.
«Сегодня Медведев — самый опытный чиновник в нашей стране. Он был главой Администрации президента, первым вице-премьером, президентом и главой Правительства. Он лидер партии большинства. И у него нормальные отношения с президентом. Они — слаженная команда, между ними нет никакого внутреннего противостояния и интриг», — отметил лидер ЛДПР.
«Это дорого стоит в ситуации, когда наша страна подвергается серьёзному внешнему давлению. Поэтому завтра в Госдуме фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева», — заключил Владимир Жириновский.
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