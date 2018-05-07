Жириновкий объяснил, каким должно быть новое Правительство РФ

«Для внешнего мира, который сегодня агрессивен по отношению к нашей стране, мы все — президент, Правительство, депутаты и сенаторы — должны быть одной командой, которая сделает всё на благо наших граждан и России », — сказал Жириновский.

Он подчеркнул, что представители ЛДПР готовы войти в Правительство и разделить эту ответственность. «Мы уже представили наших кандидатов на должности министра природных ресурсов, министра труда, министра строительства, министра образования и других. Решение — за премьером», — добавил лидер ЛДПР.

Он напомнил, что в России президентский режим и если народ избрал главу государства (и сегодня он вступил в должность), то, следуя этой логике, депутаты должны поддержать предложенный им состав Правительства.

«Сегодня Медведев — самый опытный чиновник в нашей стране. Он был главой Администрации президента , первым вице-премьером, президентом и главой Правительства. Он лидер партии большинства. И у него нормальные отношения с президентом. Они — слаженная команда, между ними нет никакого внутреннего противостояния и интриг», — отметил лидер ЛДПР.

«Это дорого стоит в ситуации, когда наша страна подвергается серьёзному внешнему давлению. Поэтому завтра в Госдуме фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева», — заключил Владимир Жириновский.