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Стала известна будущая роль Силуанова
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Стала известна роль Силуанова в новом кабмине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий министр финансов России Антон Силуанов в новом правительстве будет курировать весь экономический блок, сохранив должность в минфине, сообщают источники.
«В сферу ответственности Татьяны Голиковой войдет, в том числе, образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и трудовые отношения, Дмитрия Козака — в том числе, промышленная политика и энергетика, Виталия Мутко — в том числе, строительство и региональная политика», — рассказал источник в кабмине, передает РИА «Новости».
Собеседник подчеркнул, что Силуанов «будет курировать весь экономический блок, при этом он сохранит должность министра финансов». Ранее в понедельник кандидат в премьеры России Дмитрий Медведев предложил на пост первого вице-премьера кандидатуру Антона Силуанова.
Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.
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