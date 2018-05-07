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Путин поручил ликвидировать дефицит врачей
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Путин поручил правительству ликвидировать дефицит врачей в поликлиниках 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину ликвидировать кадровый дефицит в поликлиниках, а также снизить показатели смертности населения к 2024 году.
"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", — говорится в тексте указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", подписанного президентом 7 мая.
Также в указе содержится поручение обеспечить "снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)".
Кроме того, в ближайшие шесть лет должно быть завершено формирование "сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также, с учетом использования мобильных медицинских комплексов, в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек".
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