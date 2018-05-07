Медведев прибыл в Госдуму для консультаций по поводу его назначения премьером 

Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент предложил на пост премьер-министра, прибыл в Госдуму для проведения консультаций с парламентскими фракциями. Нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуру Медведева на пленарном заседании завтра. Согласно Конституции, у Госдумы есть неделя на рассмотрение этого вопроса. Если депутаты трижды выражают несогласие с предложенными кандидатурами, президент может распустить парламент. Прошлое правительство ушло в отставку сегодня после инаугурации Владимира Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом — с 8 мая 2012 года.