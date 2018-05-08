Путин обозначил требования к новому правительству

Формирование нового правительства должно пройти максимально быстро, в нем должен быть профессиональный и инициативный костяк, заявил президент России Владимир Путин . Его слова во вторник, 8 мая, приводит РИА Новости

Путин подчеркнул, что необходимо сохранить преемственность работы правительства, так как «времени на раскачку нет». В этой связи он призвал депутатов поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы кабмина, которую он внес на рассмотрение нижней палаты парламента накануне.

«Демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и к критике по существу — все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства. И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву», отметил глава государства.

Путин также напомнил, что «Медведев возглавлял правительство в сложные годы, но кабмину удалось сохранить перспективу развития РФ ».

7 мая после инаугурации президента Владимира Путина правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку. После глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Однако в КПРФ «Справедливой России» усомнились в возможности поддержки этого назначения. В частности, справороссы недовольны его экономической политикой.

Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего президентского срока Путина — с 8 мая 2012 года.