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Путин обозначил требования к новому правительству
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Путин обозначил требования к новому правительству 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Формирование нового правительства должно пройти максимально быстро, в нем должен быть профессиональный и инициативный костяк, заявил президент России Владимир Путин. Его слова во вторник, 8 мая, приводит РИА Новости.
Путин подчеркнул, что необходимо сохранить преемственность работы правительства, так как «времени на раскачку нет». В этой связи он призвал депутатов поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы кабмина, которую он внес на рассмотрение нижней палаты парламента накануне.
«Демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и к критике по существу — все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства. И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву», отметил глава государства.
Путин также напомнил, что «Медведев возглавлял правительство в сложные годы, но кабмину удалось сохранить перспективу развития РФ».
7 мая после инаугурации президента Владимира Путина правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку. После глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Однако в КПРФ и «Справедливой России» усомнились в возможности поддержки этого назначения. В частности, справороссы недовольны его экономической политикой.
Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего президентского срока Путина — с 8 мая 2012 года.
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