Определены кандидаты в новое правительство

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Медведев выдвинул кандидатов на должности вице-премьеров 

Рамблер 37 минут назад
Фото: ТАСС
Дмитрий Медведев на встрече с «Единой Россией» в Госдуме выдвинул две кандидатуры на должности вице-премьеров. Ими стали нынешний и.о. министра финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.
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