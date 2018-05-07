Ещё
Путин поручил обеспечить рост доли региональных автодорог до 50%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил обеспечить рост доли региональных автодорог до 50% 

РИА Недвижимость 20 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Путин поручил Кабмину к 2024 году обеспечить рост доли автодорог регионального значения не менее чем до 50% — Кремль.
РИА Недвижимость: последние новости
Бирюков: сроки отключения горячей воды в Москве могут сократить Путин: необходимо нарастить строительство жилья до 120 млн кв м в год В Москве до конца года откроют три железнодорожных платформы "Карачарово"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать203
Путин выдвинул кандидатуру премьера1100
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели392
Назван виновник взрыва в Ставрополе11
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение