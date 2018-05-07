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Путин постановил ликвидировать все незаконные городские свалки к 2024 году
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Путин постановил ликвидировать все незаконные городские свалки к 2024 году
РИА Новости
35 минут назад
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РИА Новости
В 2024 ГОДУ НАДО ЛИКВИДИРОВАТЬ В
РФ
ВСЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ — УКАЗ ПУТИНА
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