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Путин постановил ликвидировать все незаконные городские свалки к 2024 году
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Путин постановил ликвидировать все незаконные городские свалки к 2024 году 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
В 2024 ГОДУ НАДО ЛИКВИДИРОВАТЬ В РФ ВСЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ — УКАЗ ПУТИНА
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