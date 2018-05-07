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Путин поручил искоренить бедность за шесть лет
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Путин поручил искоренить бедность за шесть лет 

News.ru 59 минут назад
Российский лидер Владимир Путин в новом указе о национальных целях России поручил кабинету министров к 2024 году в два раза уменьшить уровень бедности в стране. Об этом говорится в документе, распространённом пресс-службой Кремля.
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