Рашкин: У Медведева как не было денег для народа, так и нет!

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН заявил, что будет выступать категорически против кандидатуры, предложенной президентом России. Результаты пребывания Медведева в кресле премьера, по его словам, показали, что ждать позитивных изменений в жизни страны при нём не приходится.

«Я могу высказать только своё мнение, потому что заседание у нас будет только завтра. А лично я категорически против этой кандидатуры. Я не вижу никакого позитива в переизбрании господина Медведева на должность премьер-министра. У него, как не было денег для народа, так и нет. У него лично деньги есть, но для народа нет. Ничего не изменится. Как не занимался он подъёмом нашей экономики, промышленности, поддержкой нашей науки, всем, что связано с социальными вопросами, так и не будет. Мы видим на протяжении его пребывания у власти, что идёт только сокращение расходов на социальные программы. Мы не видим и программ вывода из кризиса, несмотря на то, что мы понуждали господина Медведева к тому, чтобы он хотя бы сказал «Мяу» — как он собирается выходить из кризиса при отсутствии денег в федеральном бюджете, и как доходную часть бюджета пополнять. Несмотря на то, что мы давали конкретные предложения по этому вопросу, кроме «нет» и «не согласовано» у него ни на что способности не оказалось. Коррупция и воровство просто перешагнули все пределы, и нет никаких ограничений, начиная, на мой взгляд, с него лично, никакой борьбы с коррупцией мы не видели, не видим, и не будет», — заявил Рашкин.

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«Я с большим уважением отношусь к Лаврову. Это человек советского воспитания, профессионал до кончиков волос, патриот Родины, знающий своё направление досконально. Я считаю, что он при сложных обстоятельствах, при решениях, принимаемых не им, а господином Путиным, всё-таки максимально выводит нашу страну из-под удара и ведёт внешнюю политику», — заметил депутат.

«Он уже проводил свою политику в стране. Это либерал, а либеральная политика во всём мире во все времена терпела крах. Тем более, для России она вредна. И Кудрин такой же, как Медведев, это одна команда. Они если и разошлись по небольшим вопросам, то в целом это одна команда, у них одна линия. Я не вижу между ними разницы, поэтому у меня к Кудрину такое же отношение, как и к Медведеву», — подытожил парламентарий.

Напомним, что кандидатуру Медведева на пост премьера предложил президент РФ Владимир Путин в день своей инаугурации. Госдуме отводится неделя на рассмотрение вопроса о назначении главы кабмина.