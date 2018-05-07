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Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года
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Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года 

RT на русском 59 минут назад
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью указа является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан.
Ранее стало известно, что Путин вступил в должность президента России.
RT на русском: последние новости
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