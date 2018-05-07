Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года

Об этом сообщается на сайте Кремля. «Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что целью указа является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России , увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан. Ранее стало известно, что Путин вступил в должность президента России.