Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года 

Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью указа является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан.
Ранее стало известно, что Путин вступил в должность президента России.