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Медведев прибыл в ГД для консультаций
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Медведев прибыл в Госдуму для консультаций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев, кандидатуру которого предложили на пост премьер-министра России, прибыл в Государственную думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями.
Ранее в понедельник вступивший в должность президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Как ранее сообщалось, Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.
Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ — с 8 мая 2012 года.
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