Медведев прибыл в ГД для консультаций

Медведев прибыл в Госдуму для консультаций

Ранее в понедельник вступивший в должность президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Как ранее сообщалось, Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.

Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ — с 8 мая 2012 года.