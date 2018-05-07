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Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года
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Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года 

Rambler News Service 49 минут назад
«Президент подписал Указ ‘’О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года''», — говорится в сообщении.
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