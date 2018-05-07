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Путин подписал указ «О целях и стратегических задачах развития России»
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Путин подписал указ «О целях и стратегических задачах развития России» 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» — КРЕМЛЬ
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