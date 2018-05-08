9 мая выходит номер «Российской газеты» 

В этом номере официально опубликован указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот программный документ был подписан Владимиром Путиным после церемонии инаугурации. Он ставит перед правительством масштабные задачи до 2024 года. Глава государства поручил кабинету министров обеспечить достижение сразу нескольких национальных целей развития. Это, в частности, устойчивый естественный рост численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции и другие.
Новостной блок номера в значительной мере посвящен утверждению Госдумой Дмитрия Медведева премьер-министром. На страницах "РГ" опубликован подробный отчет о представлении кандидатуры премьер-министра президентом Владимиром Путиным, встречах Дмитрия Медведева с фракциями и его выступление в нижней палате парламента, отражена позиция всех фракций Госдумы.
Естественно, 9 мая мы не могли обойти вниманием такую тему как Великая Победа. На страницах «РГ» публикуются материалы на эту тему. Стоит обратить внимание на интервью с дочерью младшего сержанта Мелитона Кантария, водрузившего вместе с сержантом Михаилом Егоровым Знамя Победы на крыше Рейхстага.