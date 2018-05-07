Джонсон попросил Трампа не отказываться от JCPOA

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не разрывать ядерное соглашение с Ираном, заявив, что у этой сделки есть недостатки, но они могут быть пересмотрены со временем, передает Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон EPA/JIM LO SCALZO

Трамп сказал, что, если европейские союзники не исправят «недостатки» в сделке между Тегераном и мировыми державами к 12 мая, он откажется от снятия санкций в отношении Ирана. Великобритания, Франция и Германия по-прежнему привержены соглашению в действующем виде, но для решения озабоченности США они хотят открыть переговоры по программе баллистических ракет Ирана, ее ядерной деятельности после 2025 года — когда основные положения сделки начнут истекать — и роли Тегерана в ближневосточных кризисах в Сирии и Йемене. "У него (договора, JCPOA) есть слабости, конечно, но я убежден, что их можно исправить", — написал Джонсон в своей колонке для американской прессы. По его словам, сейчас Британия работает вместе с администрацией Трампа, а также с французскими и немецкими союзниками над тем, чтобы исправить недостатки сделки. Джонсон начал двухдневный визит в Соединенные Штаты 6 мая, чтобы попытаться убедить правительство Трампа не отказываться от сделки, дипломат должен встретиться с вице-президентом Майком Пенсом и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, хотя и не с самим президентом. Как писали «Вести. Экономика», президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что если Трамп разорвет договоренности с Ираном, то это приведет к войне. "Это означает, что мы откроем ящик Пандоры и может быть война", — считает Макрон. Президент Франции Эммануэль Макрон во время апрельского визита в Вашингтон говорил, что Париж не выйдет из действующего соглашения, но готов пересмотреть документ. В июле 2015 года Иран подписал с Великобританей, Германией, Китаем, Россией, США и Францией соглашение по всеобъемлющему плану действий (JCPOA). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие санкций стран Запада. За неделю до истечения ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом в споре о ядерной сделке с Ираном (JCPOA), ведущие европейские политики в интервью Spiegel предупреждают Трампа о возможной войне, от которой пострадает в первую очередь Европа, а не США.