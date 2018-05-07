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В Госдуме хотят расширить список контрсанкций против США
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В Госдуме хотят расширить список контрсанкций против США 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Reuters
Представители комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям выступили с предложением о дополнении проекта закона о контрсанкциях, который был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, новыми пунктами, передает РИА "Новости".
В тексте заключения, в частности, содержится предложение о включении в документ запрета или ограничения на участие компаний из США и других стран, которые поддержали санкции, направленные против России, в проведении электронных аукционов по размещению госзаказов, создании электронных площадок для проведения торгов и тендеров при госзакупках.
Аналогичным образом в комитете предложили поступить в отношении организации коммерческих электронных торгов и аукционов для государственных корпораций, публично-правовых компаний, естественных монополий и прочих юридических лиц, организации тендерных площадок по аренде, имуществу и банкротству.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США планируется внести в Госдуму 14 мая.
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