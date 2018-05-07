Эксперт прокомментировал основные тезисы инаугурационной речи Путина

Инаугурационная речь Владимира Путина в основном повторяла тезисы его послания Федеральному собранию. Такое мнение высказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов

"Инаугурационная речь в основном повторяла тезисы послания Федеральному собранию. Она подтвердила, что те векторы, которые были в нём, продолжены и важны для президента. В частности, несмотря на обостряющуюся международную обстановку, Владимир Путин делает акцент на вопросах внутреннего социально-экономического развития", — сказал он в беседе с RT.

7 мая в Кремлевском Дворце состоялась церемония инаугурации президента Российской Федерации. Владимир Путин в четвертый раз занял эту должность.