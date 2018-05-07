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Эксперт прокомментировал основные тезисы инаугурационной речи Путина
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Эксперт прокомментировал основные тезисы инаугурационной речи Путина 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Инаугурационная речь Владимира Путина в основном повторяла тезисы его послания Федеральному собранию. Такое мнение высказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
"Инаугурационная речь в основном повторяла тезисы послания Федеральному собранию. Она подтвердила, что те векторы, которые были в нём, продолжены и важны для президента. В частности, несмотря на обостряющуюся международную обстановку, Владимир Путин делает акцент на вопросах внутреннего социально-экономического развития", — сказал он в беседе с RT.
7 мая в Кремлевском Дворце состоялась церемония инаугурации президента Российской Федерации. Владимир Путин в четвертый раз занял эту должность.
Глава государства в своей речи отметил, что Россия научилась отстаивать свои интересы и возродила гордость за Отечество. Путин также заявил, что стране нужны прорывы во всех сферах. Среди приоритетных задач государства, по его мнению, должны быть образование, здравоохранение, охрана материнства и детства.
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