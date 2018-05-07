Ещё
Лидером интернет-запросов на Украине оказалась «инаугурация Путина»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидером интернет-запросов на Украине оказалась «инаугурация Путина» 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
В поисковых запросах жителей Украины в понедельник лидирует «инаугурация Путина 2018», сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends.
При этом в анализ включены данные интернет-пользователей Крыма, Луганской и Донецкой областей. Именно там, а также в Харьковской области инаугурация президента России интересовала жителей Украины больше всего, сообщает «Таймер Одесса».
Согласно порталу Google Trends, этот запрос лидирует на Украине и по состоянию на 16.00. Особенный интерес к этой теме проявляют также Одесская и Николаевская области.
В понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. После этого правительство ушло в отставку, и Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Новое правительство Медведева будет действовать по «суперуказу» Путина Работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян Анонсирован визит Меркель в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера731
В Ставрополе прогремел взрыв12
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели365
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн92
Гости инаугурации и новый лимузин Путина785
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение