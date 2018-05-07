Госдума проведёт открытое голосование по кандидатуре Дмитрия Медведева 

«Согласно регламенту, есть возможность проводить как открытое, так и закрытое голосование по этому кадровому вопросу», — пояснил источник «Интерфакса» в нижней палате парламента.
По словам собеседника агентства, соответствующее решение было принято сегодня на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями четырёх парламентских фракций.
После инаугурации президента Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства, как того требует Конституция. Через несколько часов после инаугурации Владимир Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера.