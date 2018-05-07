Ещё
Путин поговорил и сфотографировался с волонтерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поговорил и сфотографировался с волонтерами 

Вести.Ru 3 часа назад
После церемонии инаугурации и смотра Президентского полка на Соборной площади Кремля президент России Владимир Путин пообщался с волонтерами и представителями молодежных организаций, передает РИА Новости.
Поприветствовав президента, молодые люди поблагодарили его за то, что он делает на посту главы государства, а также за предоставленную им возможность принять участие в избирательной кампании в качестве волонтеров и реализовать себя в общественной деятельности.
"Эти проекты мы будем продолжать все и подумаем, как разнообразить", — пообещал президент.
Молодые люди попросили президента России сфотографироваться с ними, на что Владимир Путин охотно согласился.
Вести.Ru: последние новости
Сделать все для России: президент рассказал о смысле своей жизни Путин: ключевая задача - повышение доходов граждан Поклонская: МИД Украины сдал своих рыбаков, как стеклотару
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера754
В Ставрополе прогремел взрыв13
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели366
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн96
Гости инаугурации и новый лимузин Путина786
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение