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Володин подтвердил рассмотрение кандидатуры Медведева
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Володин подтвердил дату рассмотрения кандидатуры премьер-министра 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что заседание по вопросу рассмотрения кандидатуры премьер-министра пройдет 8 мая в 15.00, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
В 11.00 Дмитрий Медведев, которого президент России Владимир Путин выдвинул на пост премьера, встретится с КПРФ, после пройдет встреча со "Справделивой Россией". На 16.00 назначена встреча с фракцией "Единой России", а после — заседание с ЛДПР.
В 15:00 пройдет заседание Госдумы, которое посвящено рассмотрению кандидатуры премьер-министра всеми депутатами.
"На заседании будет рассматриваться один вопрос, учитывая его значимость", — сказал Володин.
Ранее зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Госдума рассмотрит кандидатуру председателя правительства на пленарном заседании 8 мая. Он также отметил, что, скорее всего, на Совете Думы будет обсуждаться только кандидатура нового премьера.
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