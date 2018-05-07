В Госдуме пройдут встречи фракций с Дмитрием Медведевым

Перед тем как рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на должность председателя Правительства, представители думских фракций проведут встречи с ним. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с нормами Конституции президент 7 мая направил в Госдуму для рассмотрения документы о даче согласия кандидатуры на должность председателя Правительства Дмитрия Медведева.

«На Совете Думы мы рассмотрели вопросы, связанные с определением процедуры работы сегодня и завтра», — сказал Володин.

7 мая в 17:00 состоится заседание фракции «Единая Россия» , на котором единороссы встретятся с кандидатом на пост председателя Правительства. В 18:00 Дмитрий Медведев встретится с депутатами фракции ЛДПР

В 15:00 начнётся заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен один вопрос — о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на должность председателя Правительства.