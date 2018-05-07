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В Госдуме пройдут встречи фракций с Дмитрием Медведевым
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В Госдуме пройдут встречи фракций с Дмитрием Медведевым 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Перед тем как рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на должность председателя Правительства, представители думских фракций проведут встречи с ним. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В соответствии с нормами Конституции президент 7 мая направил в Госдуму для рассмотрения документы о даче согласия кандидатуры на должность председателя Правительства Дмитрия Медведева.
«На Совете Думы мы рассмотрели вопросы, связанные с определением процедуры работы сегодня и завтра», — сказал Володин.
7 мая в 17:00 состоится заседание фракции «Единая Россия», на котором единороссы встретятся с кандидатом на пост председателя Правительства. В 18:00 Дмитрий Медведев встретится с депутатами фракции ЛДПР.
8 мая в 11:00 Дмитрий Медведев приедет на заседание фракции КПРФ, и в 12:00 состоится заседание «Справедливой России».
В 15:00 начнётся заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен один вопрос — о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на должность председателя Правительства.
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