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Голосование по кандидатуре Медведева будет открытым
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Голосование в ГД по кандидатуре Медведева будет открытым, заявили в ЛДПР 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Голосование по процедуре дачи согласия на назначение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации на пленарном заседании 8 мая будет открытым, сообщил РИА Новости зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
"Открытым. Так решили все руководители фракций. Но вопрос об открытом голосовании будет проголосован, так как это требует регламент", — сказал Нилов.
Ранее в понедельник председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова (ЕР) сообщила, что после внесения кандидатуры премьера депутаты в ходе пленарного заседания определят, каким образом — тайно или открыто — будут голосовать за форму процедуры дачи согласия Госдумы на назначение председателя правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая — в день инаугурации Путина.
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