Правительство России ушло в отставку‍ 

ЦХИНВАЛ, 7 мая — Sputnik. Правительство Российской Федерации подало в отставку после инаугурации Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин встретился с членами правительства в Кремле несколько часов назад, поблагодарив их за работу.
"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", — заявил он.
Путин уже предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра страны кандидатуру Медведева, который был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.
Согласно Конституции, отставка правительства должна произойти после вступления в должность нового президента. Инаугурация вновь избранного главы государства Путина состоялась в Кремле в понедельник.