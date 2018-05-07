Правительство России ушло в отставку‍

Владимир Путин встретился с членами правительства в Кремле несколько часов назад, поблагодарив их за работу.

"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева ", — заявил он.

Путин уже предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра страны кандидатуру Медведева, который был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.

Согласно Конституции, отставка правительства должна произойти после вступления в должность нового президента. Инаугурация вновь избранного главы государства Путина состоялась в Кремле в понедельник.