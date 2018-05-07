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В КПРФ призвали новое Правительство менять курс на социально ориентированный
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В КПРФ призвали новое Правительство менять курс на социально ориентированный 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Новый состав Правительства Российской Федерации должен поменять курс на социально ориентированный — в противном случае добиться экономического рывка не получится, заявил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфёнов (КПРФ).
«Как известно, после инаугурации президент Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. Чтобы в стране был экономический рост, мы ждём смены курса кабмина на социально ориентированный», — рассказал Парфёнов.
По мнению депутата, в случае смены курса Правительства Россию ждёт «мощный рывок вперёд».
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