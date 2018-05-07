Ещё
Додон назвал президентство Путина гарантией мира на всей планете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон назвал президентство Путина гарантией мира на всей планете 

Мир24 56 минут назад
Сильная Россия, которую возглавляет сильный лидер, необходима для мира на всей планете. Об этом в день вступления в должность президента России Владимира Путина, заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает ТАСС.
«Сильная Россия во главе с сильным президентом Владимиром Путиным необходима, чтобы обеспечить мир на всей планете, где в последние годы разгорается все больше и больше конфликтов, растет напряженность», — указал он.
По словам главы Молдовы, только за последние десятки лет войны происходили в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и многих других странах.
Додон напомнил, что раньше в роли «империи зла», ответственной за конфликты, выступал СССР, но с его распадом и приходом однополярного мира войны не только не исчезли, но и разгорелись с новой силой. Возвращение же Россию на международную арену, по его мнению, дает надежду на мир, хотя и не всем нравится на Западе.
«Курс, который проводит президент России, дает надежду, что вместо грубой силы, на которую часто делается ставка сейчас, политики начнут решать разногласия за столом переговоров», — добавил Додон, выразив надежду, что нынешнее геополитическое противостояние прекратится после вступления Путина в должность.
Президент Молдовы заметил, что его страна заинтересована в развитии отношений и с Россией, и с Евросоюзом, и с США.
Мир24: последние новости
Путин: остро осознаю ответственность перед народом и Россией Путин сравнил Россию с возрождающейся из пепла птицей Феникс Ушаков: Путин встретится с Меркель 18 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера731
В Ставрополе прогремел взрыв12
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели365
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн92
Гости инаугурации и новый лимузин Путина785
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение