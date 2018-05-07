Додон назвал президентство Путина гарантией мира на всей планете

«Сильная Россия во главе с сильным президентом Владимиром Путиным необходима, чтобы обеспечить мир на всей планете, где в последние годы разгорается все больше и больше конфликтов, растет напряженность», — указал он.

Ираке, Ливии, По словам главы Молдовы, только за последние десятки лет войны происходили в Югославии, Афганистане Сирии и многих других странах.

Додон напомнил, что раньше в роли «империи зла», ответственной за конфликты, выступал СССР, но с его распадом и приходом однополярного мира войны не только не исчезли, но и разгорелись с новой силой. Возвращение же Россию на международную арену, по его мнению, дает надежду на мир, хотя и не всем нравится на Западе.

«Курс, который проводит президент России, дает надежду, что вместо грубой силы, на которую часто делается ставка сейчас, политики начнут решать разногласия за столом переговоров», — добавил Додон, выразив надежду, что нынешнее геополитическое противостояние прекратится после вступления Путина в должность.